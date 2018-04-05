الغالبية تؤيد ولي العهد السعودي

اعتبرت صحيفة روسية أن السلطات السعودية اعترفت للمرة الأولى بحق إسرائيل في الوجود في وطن تاريخي لليهود.

واستنتجت صحيفة "كوميرسانت" ذلك من تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وذكرت الصحيفة أن بن سلمان قال في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية: "أعتقد أن كل الناس، لهم الحق بالعيش في سلام، في أي مكان وأعتقد أن كلاً من إسرائيل والفلسطينيين لهم الحق في دولة خاصة بهم".

ولفتت الصحيفة إلى أن ولي العهد السعودي "لم يرفض فكرة وجود إسرائيل في وطنها التاريخي".

وذكرت الصحيفة نقلا عن أستاذ العلوم السياسية غريغوري كوساتش أن القصد تحقيق التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نائبة الكنيست الإسرائيلي كسينيا سفيتلوفا لم تستبعد أن تترك تصريحات غير مسبوقة لشخصية سعودية رفيعة المستوى تجاه إسرائيل أثرها الإيجابي على حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويأتي كل ذلك في سياق التغييرات التي تشهدها المملكة العربية السعودية والتي يمكن لها أن تحقق النجاح في حال حظيت بتأييد المجتمع السعودي.

وأضافت الصحيفة أن الأستاذ كوساتش يرى أن غالبية سكان المملكة، وبالأخص الشباب، يؤيدون ولي العهد.