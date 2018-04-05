لافروف: موسكو تصر على تحقيق موضوعي في "قضية سكريبال"

وأكد وزير الخارجية إصرار بلاده على التحقيق الموضوعي في القضية في إطار حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال لافروف خلال مؤتمر موسكو السابع للأمن: سنستمر بردود الفعل المناسبة على الخطوات غير الودية، لكن في الوقت نفسه، إظهار الحقيقة، نصرّ على تحقيق موضوعي مسؤول بما يتطابق تماما مع معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية…".
وعثرت الشرطة البريطانية على سكريبال وابنته فاقدي الوعي عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 من آذار/ مارس الماضي، واتهمت لندن موسكو بالتورط في تسميمهما بمادة شالة للأعصاب.
ونفت روسيا مرارا وتكرارا علاقتها بهذا الحادث، معللة السبب بأنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.
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