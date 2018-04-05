الاستخبارات الروسية تكشف عدد القوات الأمريكية في المنطقة الآسيوية بالمحيط الهادئ

أعلن نائب رئيس القيادة العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كوستيوكوف، اليوم الخميس، أن عدد القوات الأميركية في المنطقة الآسيوية من المحيط الهادئ، تجاوز 400 ألف عسكري وأكثر من 200 منشأة عسكرية و50 قاعدة كبرى.