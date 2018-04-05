زاخاروفا: بريطانيا تملك "دليل العار" الخاص بها

نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر حسابها على الفيسبوك التغريدة، التي قامت وزارة الخارجية البريطانية بإزالتها، حيث كانت الوزارة تشير إلى التسميم في سالزبوري ووصفتها بـ"دليل العار".

وكتبت زاخاروفا: "إن بريطانيا الآن تملك "دليل عار" خاص بها. هذا هي تغريدة وزارة الخارجية البريطانية حول إثبات مختبر "بورتون داون" منشأ المادة، التي استخدمت، بحسب أقوال لندن، في تسميم سكريبال من قبل روسيا. كاذبون".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد اعترفت في وقت سابق بأنها أزالت التغريدة، التي تشير إلى أن البلد المنشأ للمادة في سالزبوري، قد تكون روسيا. وردت زاخاروفا على ذلك خلال مؤتمرها الصحفي.