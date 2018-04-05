مصمم روسي يكشف عن تصميم مذهل لسيارة "لادا كويستا" الروسية (صور)

كشف المصمم الروسي، فياتشيسلاف ألكسندروف، عن تصميمه المذهل لسيارة "لادا كويستا" الروسية.

وقال المصمم لوكالة "سبوتنيك" إنه "يمارس تصميم نماذج جديدة للسيارات منذ عام 2002، منذ انتشار برامج التصميم الثلاثي الأبعاد"، مشيرا إلى أن التصميم هو هوايته وليس عمله، بالرغم من عدد من المشاريع التجارية التي شارك بها.

© Photo/ Vyacheslav Aleksandrov تصميم حديث لسيارة لادا الروسية

وأضاف أن "مصدر إلهامه لإنشاء تصاميم لسيارة "لادا" هو رفع صناعة السيارات المحلية (الروسية) إلى المستوى المناسب. ومن الجيد الآن أنني لا أخجل من الصناعة المحلية للسيارات".

وحول مقارنة تصميمه بتصميم سيارة "بوغاتي"، علق فياتشيسلاف، قائلا: "هل تقصدين بوغاتي فايرون؟ يبدو أن التشابه حصل عن طريق الصدفة، لأنني لست من محبي هذا التصميم".

© Sputnik. Ruslan Krivobok سيارة بوغاتي

وقال مجيبا عن سؤال حول احتمالية تنفيذ التصاميم الذي يقوم بها "من المحتمل جدا، ولكن يجب إجراء بعض التعديلات على التصميم لكي يتناسب من البيئة الروسية".