مصمم روسي يكشف عن تصميم مذهل لسيارة "لادا كويستا" الروسية (صور)

وقال المصمم لوكالة "سبوتنيك" إنه "يمارس تصميم نماذج جديدة للسيارات منذ عام 2002، منذ انتشار برامج التصميم الثلاثي الأبعاد"، مشيرا إلى أن التصميم هو هوايته وليس عمله، بالرغم من عدد من المشاريع التجارية التي شارك بها.
وأضاف أن "مصدر إلهامه لإنشاء تصاميم لسيارة "لادا" هو رفع صناعة السيارات المحلية (الروسية) إلى المستوى المناسب. ومن الجيد الآن أنني لا أخجل من الصناعة المحلية للسيارات".
وحول مقارنة تصميمه بتصميم سيارة "بوغاتي"، علق فياتشيسلاف، قائلا: "هل تقصدين بوغاتي فايرون؟ يبدو أن التشابه حصل عن طريق الصدفة، لأنني لست من محبي هذا التصميم".
وقال مجيبا عن سؤال حول احتمالية تنفيذ التصاميم الذي يقوم بها "من المحتمل جدا، ولكن يجب إجراء بعض التعديلات على التصميم لكي يتناسب من البيئة الروسية".
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