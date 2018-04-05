تسجيل هاتفي يكشف عن حالة سكريبال الصحية

بثت قناة "روسيا 1"، اليوم الخميس 5 أبريل/ نيسان، تسجيلا لمكالمة هاتفية جرت بين ابنة سيرغي سكريبال مع ابنة عمها فيكتوريا.

© AP Photo/ Andrew Matthews ابنة أخ سكريبال تكشف عما كان يشغل بال عمها قبل أسبوعين من الحادث

موسكو — سبوتنيك . وقالت يوليا أن حالة سكريبال "مستتبة"، وأشار مقدم البرنامج إلى أن فيكتوريا سكريبال نقلت تسجيل المكالمة الهاتفية، وأن القناة "لا يمكنها تأكيد صحة التسجيل".

وأضافت يوليا خلال المحادثة: "كل شيء على ما يرام، كل شيء يتم حله، الجميع يتعافى، كلنا على قيد الحياة".

وحول حالة سكريبال، أكدت يوليا أنه "في حالة جيدة ومستقرة، هو نائم، جميعنا بخير، والوضع مستتب، وقريبا سأخرج".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس 5 أبريل/ نيسان، إن بلاده تصر على تحقيق موضوعي في قضية سكريبال.

وعثرت الشرطة البريطانية على سكريبال وابنته فاقدي الوعي عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 من آذار/ مارس الماضي، واتهمت لندن موسكو بالتورط في تسميمهما بمادة شالة للأعصاب.

ونفت روسيا مرارا وتكرارا علاقتها بهذا الحادث، معللة السبب بأنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.