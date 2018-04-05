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18:44 05 أبريل/ نيسان 2018
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    خلال التحقيقات في قضية سكريبال

    لافروف يحدد شرطا يجعل روسيا تقبل بنتائج أي تحقيق حول قضية سكريبال

    © AFP 2018/ Ben Stansall
    روسيا
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    الموضوع:
    قضية سكريبال توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو والغرب (50)
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    أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا ستقبل بنتائج أي تحقيق حول قضية عقيد الاستخبارات الروسية السابق، سيرغي سكريبال، يجري بمشاركتها فيه بالتساوي.

    موسكو — سبوتنيك. قال لافروف في مؤتمر صحفي بعد لقائه وزير الخارجية الصيني، وان إي: "سنقبل نتائج أي تحقيق يجري بمشاركتنا بالتساوي، ويتصف بالشفافية، ويرتكز إلى إجراءات منصوص عليها في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وغير سري، كما يحاول فعل ذلك زملاؤنا البريطانيون بما يتعلق بتحقيقهم".

    سيرغي لافروف
    © Sputnik. Nina Zotina
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    وأضاف لافروف: "لقد طلبنا أكثر من 10 مرات بمذكرات رسمية، السماح لنا بالمشاركة في هذا التحقيق، والوصول إلى العينات، أي جميع المعطيات التي سمحت للمملكة المتحدة بطرح تأكيدات غير قابلة للنقاش، وقبل وقت طويل من انتهاء التحقيق البريطاني بهذا الحادث".

    وختم الوزير: "لقد أخذنا بعين الاعتبار التصريح الذي أدلى به المدير العام للمختبر في "بورتون داون" بأنه لا توجد أية استنتاجات حول أين صنعت هذه المادة. لقد حددوا التركيب الكيميائي لهذه المادة. وتبقى المسألة مفتوحة حول ما إذا كان لدى المختبر مادة مشابهة لها، على الأغلب، استخدمت كأساس لتحديد ما يسمى بـ"نوفيتشوك". وبشكل عام، يثير المختبر بعض التساؤلات، حول كيف يتطابق وجوده ونشاطه، مع الالتزام بمعاهدة حظر السلاح الكيميائي".

    يذكر أن العلاقات بين روسيا وبريطانيا كانت قد تدهورت بشكل حاد، على خلفية الحادث الذي وقع في سالزبوري البريطانية. إذ يوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحمل اسم "نوفيتشوك". وينفي الجانب الروسي هذه الاتهامات بشكل قاطع.

    ويذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/ مارس الماضي.

    الموضوع:
    قضية سكريبال توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو والغرب (50)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    سكريبال, وزير الخارجية الروسي, بريطانيا, غاز الأعصاب السام, لافروف, الخارجية الروسية, روسيا
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