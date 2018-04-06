أمريكا تفرض عقوبات جديدة ضد ممثلي النخبة الروسية الحاكمة

تعلن الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة 6 أبريل/نيسان، عن فرض عقوبات إضافية ضد عدد من السياسيين ورجال الأعمال الروس، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في إشارة إلى مصادر مطلعة على القرار.

© Sputnik. Michael Klimentyev ترامب لبوتين: الولايات المتحدة ستفوز في سباق التسلح الجديد

موسكو — سبوتنيك. وكتبت الصحيفة

قررت إدارة ترامب فرض عقوبات ضد بعض ممثلي النخبة الحاكمة الروسية، اليوم الجمعة، وتستهدف الإجراءات التقييدية الجديدة الأوليغارشيين والسياسيين وحلفاء الرئيس بوتين.

في سياق آخر، أعلنت مصادر رفيعة المستوى، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت، أمس الخميس، عقوبات ضد رجال الأعمال الروس بزعم "تدخلهم في الانتخابات الأمريكية"، وذلك وفقا للقانون الذي يعرف بـ "التصدي لخصوم أمريكا من خلال العقوبات".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق،عقوبات ضد 19 شخصا و5 مؤسسات روسية وتم إعداد هذه القائمة بموجب القانون "مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات" [كاتسا] الذي اعتمدته الولايات المتحدة في صيف عام 2017 وتنفيذا لمرسوم 13694 بشأن "حجب ممتلكات أفراد معينين متورطين في نشاط سيبراني خبيث".