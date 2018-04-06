بيسكوف: الكرملين يعتبر تطبيق تلغرام ملائما للاستخدام لكن في حالة الحظر سيبحث عن بديل

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين، يعتبر تطبيق المراسلات "تلغرام" ملائماً للاستخدام، بما في ذلك التواصل مع الصحفيين، ولكن في حالة المنع، سيقومون بالبحث عن بديل.

© Sputnik. Kirill Kallinikov تلغرام يحجب القنوات الإرهابية بطلب من المجلس الروسي لحقوق الإنسان

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، ردا على سؤال ما إذا كان هناك بديل للكرملين، في حالة حجب تطبيق موقع المراسلات "تلغرام": "تعلمون أن هناك الكثير من تطبيقات المراسلات، التلغرام، في الواقع ملائم للغاية، نستخدمه، بما في ذلك للتواصل مع الصحفيين. سيكون من المؤسف للغاية إذا لم يتم العثور على توافق، ولكن في الوقت الراهن، بقدر ما نفهم، لم يتم العثور عليه. لكن القانون هو القانون، وإذا لم يتم احترامه واتخاذ الإجراءات المناسبة، سنبحث عن بديل يلبي احتياجاتنا على أفضل وجه".

وانتهت في 4 نيسان/أبريل، المهلة الزمنية، مدتها 15 يوماً، التي حددتها هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات وتقنية المعلومات "روسكوم نادزور" لإدارة تلغرام لتقديم مفاتيح التشفير لجهاز الأمن الفدرالي الروسي. وخلاف ذلك، ستقوم الهيئة المشرفة برفع دعوى أمام المحكمة لحظر خدمة المسنجر على أراضي روسيا.

ورد محامو الشركة المشغلة لتطبيق "تلغرام"، في رسالة إلى هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات "روسكوم نادزور"، على طلب جهاز الأمن الفدرالي الروسي، بأن تنفيذ هذا المطلب غير ممكن تقنياً، بسبب أن مسؤول الخدمة في البنية القائمة، لا يملك تحت أي ظرف من الظروف، إمكانية الوصول إلى المعلومات، التي تمكن من فك شفرة الرسائل الإلكترونية.

وأعلن مؤسس "تلغرام"، بافل دوروف، في وقت سابق، أن الشركة ستواصل الدفاع عن حرية وخصوصية مستخدميها، وأن التهديدات بعرقلة عمل الخدمة لن تعطي نتائج.