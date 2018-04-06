موسكو... السفير الأمريكي يصبح بلا مترجم

غادر 60 دبلوماسياً في صباح الخميس (5/4/2018) السفارة الأمريكية في موسكو.

وقررت السلطات الروسية ترحيلهم من روسيا ردا على ترحيل دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة الأمريكية.

© Sputnik. Nina Zotina روسيا تطرد 60 دبلوماسيا أمريكيا وتغلق قنصلية واشنطن في سان بطرسبورغ

ووفق معلومات صحيفة "كوميرسانت" تم ترحيل كل موظفي قسم الشؤون السياسية بالسفارة الأمريكية. كما ضم وفد المرحّلين مترجم السفير والمتحدث باسم السفارة.

وذكرت الصحيفة أن أحد المقربين من وزارة الخارجية الأمريكية قال إن السفارة الأمريكية في موسكو أصبحت بلا موظفين يعتمد عليهم السفير.

وأكدت مصادر روسية رسمية أن كل الأمريكيين المطرودين من روسيا هم في الحقيقة موظفو الأجهزة الاستخبارية.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت في 26 مارس/آذار 2018 قرارها بشأن طرد 60 من الدبلوماسيين الروس وإغلاق القنصلية الروسية في مدينة سييتل. وقال السفير الأمريكي لدى روسيا، جون هانسمان، وقتذاك إن أحد أهداف هذه الإجراءات "حماية المواطنين الأمريكيين من التجسس الروسي".