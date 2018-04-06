الدفاع الروسية: أكثر من 50 ألف مدني عادوا إلى الغوطة الشرقية بعد تحريرها من المسلحين

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي يوري يفتوشينكو، أن أكثر من 50 ألف مدني يعودون إلى الغوطة الشرقية، والعمل جار على إقناع المسلحين المتبقين بإلقاء السلاح والخروج من دوما.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin بالفيديو... كفر بطنا في الغوطة تعود من الحرب إلى الحياة الطبيعية وعودة الأهالي

موسكو — سبوتنيك . وقال يفتوشينكو: "مستمرة عودة المدنيين إلى المناطق المحررة من المسلحين في بلدات الغوطة الشرقية: عربين وجوبر وسقبا وكفربطنا وعين ترما وزملكا وحرستا البصل وغيرها إضافة إلى تقديم المساعدة الطبية والإنسانية لهم. وبفضل الجهود المبذولة عاد حتى اليوم 50375 شخصا".

وأشار يفتوشينكو، إلى أن مركز المصالحة الروسي، يواصل العمل على إقناع الجماعات المسلحة غير الشرعية المتبقية في جيب الغوطة الشرقية، بإلقاء السلاح ونقل السيطرة على مدينة دوما، إلى الحكومة السورية.

هذا وأعلنت قيادة الجيش السوري، في 31 آذار/ مارس، عن تحرير كامل الغوطة الشرقية، باستثناء مدينة دوما، آخر معاقل الإرهابيين في الضاحية الشرقية لدمشق، التي يستمر منها، خروج المسلحين وعائلاتهم للانتقال إلى محافظة إدلب، ومنطقة جرابلس في شمال محافظة حلب.

وأعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، كبير المفاوضين الروس في أستانا، ألكسندر لافرينتييف، يوم الثلاثاء الماضي، أن جميع مناطق الغوطة الشرقية، ستكون تحت سيطرة الجيش السوري، خلال الأيام القليلة القادمة.

وبدأت بلدة كفر بطنا في الغوطة الشرقية لدمشق بالتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل متسارع حيث باشرت ورشات الكهرباء بعمليات إصلاح وتأهيل الشبكات والمحولات الكهربائية بالتوازي مع إيصال جميع المواد الأساسية إلى الأهالي في البلدة.

أفادت وكالة "سانا"، أمس الخميس، أن الجهات المعنية في محافظة ريف دمشق تعمل على إزالة الأنقاض من الشوارع لتسهيل دخول الآليات والسيارات والورشات للقيام بعملها تمهيدا لإعادة البنية التحتية والحياة الطبيعية لشوارع بلدة كفر بطنا وجاداتها السكنية.