واشنطن تدرج 38 رجل أعمال وشخصيات رسمية روسية على قائمة العقوبات

فرضت واشنطن، اليوم الجمعة 6 أبريل/ نيسان، عقوبات جديدة على عدد من رجال الأعمال والشخصيات الرسمية الروسية.

© Sputnik. Sergey Guneev الكرملين: روسيا ترد على العقوبات الأمريكية الجديدة بما تراه مناسبا

واشنطن- سبوتنيك . وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه تم إدراج كلا من سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ورئيس شركة "غازبروم"، ورئيس الإدارة العسكرية للحرس الوطني الروسي ضمن قائمة العقوبات

كما أوضحت أنه تم إدراج وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف ضمن العقوبات على خلفية أحداث أوكرانيا، في حين تم إدراج شركة "روس أوبورون إكسبورت" في قائمة العقوبات الأمريكية حول سوريا.

وضمت القائمة أيضا المدير السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، ميخائيل فرادكوف.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، في وقت سابق، عقوبات ضد 19 شخصا و5 مؤسسات روسية وتم إعداد هذه القائمة بموجب القانون "مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات" [كاتسا] الذي اعتمدته الولايات المتحدة في صيف عام 2017.