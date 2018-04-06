سيناتور: روسيا لن تترك العقوبات الأمريكية من دون رد وستطال السياسة والاقتصاد

أكد سيناتور روسي أن روسيا لن تترك العقوبات الأمريكية من دون رد، مشيرا إلى أن إجراءات الرد ستطال مجالات عديدة، منها السياسية والاقتصادية.

موسكو — سبوتنيك. أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جاباروف، أنه بعد الخطوات غير الودية من قبل واشنطن التي أعلنت عن عقوبات جديدة قد يحدث تجميد في العلاقات بين البلدين وفي الاتصالات على جميع المستويات.

وقال جاباروف لـ"سبوتنيك: "بعد الخطوات غير الودية من قبل الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات جديدة ضد روسيا، قد يكون هناك توقف في العلاقات بين البلدين، وفي الاتصالات على جميع المستويات".

وأكد جاباروف "أعتقد أن قرار اتخاذ إجراءات رد سيتخذ، ولن يبقى الأمر دون رد فعل مناسب من قبل روسيا. ردنا سيطال العديد من المجالات، بما فيها السياسة والاقتصاد".

يتبع…