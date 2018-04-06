تركيا ردا على العقوبات ضد "روس إكسبورت": صفقة "إس-400" اتفاق نهائي والموضوع أغلق

قالت وزارة الخارجية التركية ردا عن سؤال إن كانت العقوبات الأمريكية ضد "روس أوبورون إكسبورت" ستؤثر على توريد "إس-400": إن الاتفاق نهائي والموضوع أغلق.

© REUTERS/ Carlos Barria أمريكا تفرض عقوبات جديدة ضد ممثلي النخبة الروسية الحاكمة

أنقرة — سبوتنيك . أعلن الناطق باسم الخارجية التركية أن الموقف الذي أعرب عنه رئيس تركيا، والذي بموجبه يتم إغلاق مسألة توريد روسيا لمنظومة "إس —400" إلى تركيا، لن يتغير على الرغم من العقوبات الأمريكية على "روس أبورون إكسبورت".

موضوع اتفاقية مع الاتحاد الروسي بشأن توريد نظام الدفاع الجوي "إس-400"

وقال الناطق ردا على سؤال ان كانت العقوبات الأمريكية ضد "روس أوبورون إكسبورت" ستؤثر على توريد "إس-400": "رئيسنا أعطى جوابا واضحا حيال الموضوع".يذكر أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" تعد الشركة الحكومية الوحيدة في روسيا وهي المسؤولة عن تصدير كافة المنتجات والخدمات والتكنولوجيات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج. وتعمل هذه الشركة ضمن تشكيل شركة "روستيخ".

هذا وتم تأسيس هذه الشركة يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2000. وأصبحت بعد ذلك إحدى كبريات الشركات التي تعمل في سوق الأسلحة، حيث تبلغ حصتها في مجال تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية نسبة تزيد عن 85 في المئة.

وفي هذا الإطار، تتعاون هذه الشركة مع ما يزيد عن 700 مصنع ومؤسسة في مجمع التصنيع الحربي الروسي. بالإضافة إلى أنه لدى روسيا علاقات تعاون في المجال العسكري التقتني مع ما يزيد عن 70 دولة من دول العالم.