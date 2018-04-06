زاخاروفا: المزاعم بأن الكرملين يؤثر على زيارة فيكتوريا سكريبال لابنة عمها في بريطانيا "عبثية"

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، المزاعم بأن الكرملين يؤثر على فيكتوريا سكريبال التي تسعى لزيارة ابنة عمها يوليا في بريطانيا بـ"العبثية".