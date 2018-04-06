رئيس الدوما: العقوبات الأمريكية الجديدة موجهة لإضعاف الاقتصاد الروسي

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة 6 أبريل إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد رجال الأعمال الروس "موجهة لإضعاف الاقتصاد الروسي".

© Sputnik. Sergey Guneev الكرملين: روسيا ترد على العقوبات الأمريكية الجديدة بما تراه مناسبا

موسكو- سبوتنيك . وأضاف فولودين أن القرارات المتخذة ضد رجال الأعمال الروس "موجهة لإضعاف الاقتصاد الروسي"، وأن روسيا تغلبت على العقوبات المفروضة في البداية.

وأكد رئيس مجلس الدوما أن قوائم العقوبات لم تنجح.

وأعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان الروسي)، فلاديمير جاباروف، أنه بعد الخطوات غير الودية من قبل واشنطن التي أعلنت عن عقوبات جديدة قد يحدث تجميد في العلاقات بين البلدين وفي الاتصالات على جميع المستويات.

وقال جاباروف لـ"سبوتنيك:

"بعد الخطوات غير الودية من قبل الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات جديدة ضد روسيا، قد يكون هناك توقف في العلاقات بين البلدين، وفي الاتصالات على جميع المستويات".