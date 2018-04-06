انخفاض معدل تهريب المخدرات إلى روسيا عبر أفغانستان

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، أن تهريب المخدرات إلى روسيا عبر أفغانستان انخفض بشكل ملحوظ.

موسكو — سبوتنيك. وقال باتروشيف للصحفيين: "الخط المركزي الذي يتم من خلاله تهريب المخدرات إلى روسيا انخفض التهريب عبره بشكل ملحوظ".

وتعتبر أفغانستان المصدر الأكبر للمخدرات في العالم، ويتم زراعة الحشيش في القرى والأرياف بالمناطق المتوترة أمنياً، وعلى الرغم من المساعي المبذولة وإنفاق ملايين الدولارات إلا أن الحكومة الأفغانية وحلفاءها الغربيين فشلوا في احتواء هذه الظاهرة.

وتعاني أفغانستان اضطرابا أمنيا بسبب انتشار تنظيمات مسلحة مثل حركة "طالبان"، وحركات متحالفة معها، وتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).