ظهور الجيل الخامس من المقاتلات في سماء موسكو في عيد النصر

ستحلق طائرتان من طراز "سو-57" فوق الساحة الحمراء في وسط العاصمة الروسية موسكو في التاسع من مايو/أيار 2018.

أعلنت ذلك وزارة الدفاع الروسية.

وبالتالي فإن هذا اليوم سيشهد أول ظهور للجيل الخامس من المقاتلات والذي تنتمي إليه طائرات "سو-57"، في سماء العاصمة الروسية.

وتنظم روسيا في التاسع من مايو من كل عام عرضاً عسكرياً بمناسبة ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية

وبالإضافة إلى طائرتي "سو-57" ستشارك طائرات "ميغ-29" و"ميغ31بي إم" و"سو-30إس إم" و"سو-35إس" و"سو-24إم" و"سو-34" و"سو-25" و"تو-22إم3" و"تو-95" و"تو-160" و"إيل-76إم دي" و"إيل-78"، ومروحيات "مي-8" و"مي-26" و"مي-28إن" و"مي-35" و"كا-52" في الاستعراض العسكري الذي تشهده العاصمة الروسية في التاسع من مايو 2018.

وستحلق الطائرات المشاركة في الاستعراض العسكري فوق موسكو على ارتفاع يتراوح بين 150 و500 متر بسرعة تتراوح بين 200 و600 كيلومتر في الساعة.