الدفاع الروسية: "جيش الإسلام" يقصف دمشق ويطلق النار على القوات السورية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، 7 أبريل/ نيسان، إن "جيش الإسلام" قصف العاصمة السورية أمس الجمعة، بقذيفتين ويقوم بإطلاق النار على مواقع للجيش العربي السوري.

موسكو — سبوتنيك . وقالت الوزارة في بيان: "خلال يوم أمس أطلق مسلحو جماعة جيش الإسلام قذيفتين على العاصمة وضواحيها، فضلا عن قصف مواقع للقوات الحكومية للجمهورية العربية السورية".

وأشار البيان، إلى أن مواقع القوات الحكومية للجمهورية العربية السورية تعرضت أيضا للقصف من الأسلحة الصغيرة.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلت عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، القول إن "إرهابيي جيش الإسلام المتحصنين في مدينة دوما أطلقوا قذائف على مناطق الربوة ومساكن برزة وحي المزة 86 ومحيط ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق، أدت إلى مقتل أربعة مدنيين بينهم طفل وإمرأة وإصابة 22 آخرون بجروح.