الدفاع الروسية تعرض بالصور حجم الدمار الذي خلفه قصف التحالف الدولي على الرقة السورية

© Sputnik. Sergey Guneev بوتين يدعو الغرب للتحقيق في الهجمات على المدنيين في الموصل و الرقة

موسكو — سبوتنيك . وقالت الوزارة في بيان: "نشرت وزارة الدفاع الروسية صور فوتوغرافية التقطت جويا، تؤكد التدمير الكامل لأحياء مدينة الرقة، بسبب قصف التحالف ودمرت معظم المباني السكنية والمستشفيات والمساجد والمدارس ومرافق دعم الحياة". وأشار البيان إلى أن الوضع الإنساني في مدينة الرقة السورية معقد للغاية، وهناك صعوبة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة وهناك احتمال كبير بوقوع المزيد من الجرحى والقتلى بالألغام والمواد المتفجرة، فقد أصيب من العائدين إلى المدينة من فترة تشرين الأول/ أكتوبر 2017 وحتى أذار/ مارس 2018 نحو 658 شخصا وقتل 130 ويتم تسجيل ما بين 25-30 إصابة في المدنية كل أسبوع.

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في وقت سابق، أن المنظمة أرسلت بعثة لتقييم الأوضاع في مدينة الرقة السورية، مشيرا إلى أن التقديرات توضح أن ما يقرب من 100 ألف شخص قد عادوا إلى البلدة بعد تحريرها من أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

هذا وكانت لجنة مستقلة للتحقيق في سوريا، تابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت أن التحالف الأمريكي، خلال تحرير الرقة، في آذار/ مارس 2017، انتهك القانون الإنساني الدولي، بتوجيه ضربة جوية إلى مدرسة في منطقة المنصورة، ما أسفر عن مقتل 150 شخصا.

© Photo/ وزارة الدفاع الروسية الدفاع الروسية تنشر صورا لحجم الدمار الذي خلفه قصف التحالف الدولي على الرقة السورية

© Photo/ وزارة الدفاع الروسية الدفاع الروسية تنشر صورا لحجم الدمار الذي خلفه قصف التحالف الدولي على الرقة السورية