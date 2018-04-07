أكد عضو لجنة الأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فرانس كلينتسفيتش، اليوم السبت، أن روسيا مستعدة لمساعدة ألمانيا في التحقيق في حادث الدهس في مدينة مونستر.

© REUTERS/ Hannibal Hanschke الداخلية الألمانية تؤكد مقتل 4 بينهم منفذ حادث الدهس في مدينة مونستر

موسكو — سبوتنيك . وقال كلينتسفيتش للصحفيين: "سلطاتنا الخاصة مستعدة للتعاون الوثيق مع الزملاء في البلدان الأخرى، وأعلنا هذا مرارا".

هذا وقتل وجرح عدد من الأشخاص، اليوم السبت، بعد أن دهستهم سيارة في مدينة مونستر غربي ألمانيا.

وأفادت قناة "دويتشه فيله" الألمانية بأن "سيارة دهست مارة في مدينة مونستر الألمانية بولاية شمال الراين-ويستفاليا، مشيرة إلى "أنباء عن وقوع قتلى وجرحى".

فيما أكدت شرطة مونستر عبر تويتر "وجود وفيات وجرحى"، داعية المواطنين إلى "تجنب المنطقة".

وتشير العديد من التقارير الصحفية، إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 30 آخرين.

وأفادت مصادر أمنية، أنه لا يستبعد أن يكون الحادث متعمدا.