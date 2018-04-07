وصول النار المقدسة من قبر السيد المسيح في القدس إلى العاصمة الروسية موسكو

استقبلت العاصمة الروسية موسكو اليوم السبت شعلة النور المقدس التي تم نقلها من قبر السيد المسيح في القدس.

© Sputnik. Nada Ajeeb البطريرك يازجي في رسالة عيد الفصح: لنكسر رحى الحرب حتى لا تدور من جديد

موسكو — سبوتنيك . هذا وقد وصلت الشعلة إلى مطار فنوكوفو الدولي، حيث انتظرها المئات من المؤمنين، وسيتم نقلها إلى كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو التي يقام فيها مراسم عيد الفصح.

هذا وانبثق النور المقدس من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة بالقدس، ظهر اليوم وذلك وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.

وتم نقل النار المقدسة للحجاج الواقفين في الكنسية، بمن فيهم أفراد وفد صندوق القديس أندراوس المدعو أولا، الذين حملوا مشعلا من النار المقدسة على متن الطائرة الخاصة التي وصلت إلى موسكو.