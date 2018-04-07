السفارة الروسية: مقتل الروسي غلوتشكوف في بريطانيا له أبعاد سياسية بنظر موسكو

قالت السفارة الروسية في بريطانيا، اليوم السبت، إن مقتل المدير السابق لشرطة آيروفلوت الروسية للطيران، نيكولاي غلوشكوف، في بريطانيا ذو دوافع سياسية، مشيرة إلى عدم تلقيها لمعلومات مفيدة من لندن حول القضية.

لندن — سبوتنيك . وقالت السفارة في بيان إنها "تلقت ردا من وزارة الخارجية البريطانية حول وفاة غلوشكوف"، مضيفة أن السفارة "ممتنة لحصولها على الرد لكنه لم يقدم أية معلومات باستثناء إحالتنا إلى شرطة لندن في حالة وجود أية استفسارات".

وأضاف بيان السفارة أن

"السفير الروسي ينوي الأخذ بنصيحة الخارجية البريطانية ويطلب لقاء مع رئيس شرطة لندن كي يدعو الجانب البريطاني إلى إعلامنا بالتفصيل حول سير التحقيقات".

وتابع البيان أنه "بالنسبة إلى روسيا، فإن هذه الجريمة ليست ذات ابعاد جنائية فقط، ولكن سياسية كذلك".وأشارت السفارة الروسية إلى أن تعليق الخارجية البريطانية حول مقتل غلوتشكوف لم يحو تفاصيل حول سير التحقيقات في القضية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن السفير الروسي في بريطانيا ينوي طلب لقاء مع رئيس شرطة سكوتلانديارد للاطلاع على تفاصيل التحقيقات في مقتل غلوتشكوف.

وفي سياق آخر، اعتبرت السفارة الروسية أن رفض المملكة المتحدة لطلب فيكتوريا سكريبال الحصول على تأشيرة مسيس ويثير التساؤلات، موضحة أن تعليق الخارجية البريطانية على رفض منح تأشيرة لفيكتوريا سكريبال ذو طابع رسمي ولا يجيب على تساؤلات موسكو.