لافروف يعقد مباحثات مع وزير خارجية كوريا الشمالية 10 أبريل الجاري

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد 8 أبريل/ نيسان، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيعقد مباحثات مع وزير خارجية كوريا الشمالية، لي يون هو، وسيناقش الأطراف الوضع في شبه الجزيرة الكورية، والتعاون الاقتصادي.