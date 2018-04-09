لافروف يعلق على الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار التيفور في سوريا

وأضاف لافروف: "هذا تطور خطير جدًا للأحداث، أتمنى أن يفهم هذا الجيش والولايات المتحدة والبلدان التي تتحالف معهم".
ويأتي تصريح لافروف عقب إعلان وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف-15" شنتا غارة جوية على مطار التيفور السوري، وذكرت أن 3 صواريخ وصلت إلى الهدف، بينما تم اعتراض 5 منها.
فيما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مصدر عسكري قوله، إن العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري تم بطائرات إسرائيلية من طراز "أف-15" أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية.
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