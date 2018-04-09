لافروف يعلق على الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار التيفور في سوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المعلومات حول القصف الصاروخي على مطار التيفور السوري مازالت متضاربة، لكن هذا تطور خطير للأحداث.

© AFP 2018/ Jack Guez الدفاع الروسية: طائرتان إسرائيليتان تقصفان مطار التيفور السوري

موسكو — سبوتنيك . وقال لافروف للصحفيين، اليوم الاثنين 9 أبريل/نيسان: "من الضروري أن نفهم، هناك الكثير من التقارير حول من طار ومن لم يطر، في واشنطن، على الأقل في الوقت الحالي، نفوا أن يكون الأمريكيون أو أي عضو في تحالفهم هو من نفذ تلك الهجمات".

وأضاف لافروف: "هذا تطور خطير جدًا للأحداث، أتمنى أن يفهم هذا الجيش والولايات المتحدة والبلدان التي تتحالف معهم".

ويأتي تصريح لافروف عقب إعلان وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف-15" شنتا غارة جوية على مطار التيفور السوري، وذكرت أن 3 صواريخ وصلت إلى الهدف، بينما تم اعتراض 5 منها.

فيما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مصدر عسكري قوله، إن العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري تم بطائرات إسرائيلية من طراز "أف-15" أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية.