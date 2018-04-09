لافروف يعلن أبسط طريقة لتطبيع الوضع في عفرين

© AFP 2018/ Hasan Mohamed وزير الخارجية الروسي: اتهام دمشق بشن هجوم كيماوي في البلاد استفزاز

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد في موسكو: "لن يصرح الرئيس أردوغان يوما أن تركيا تريد احتلال عفرين. ونحن ننطلق دائما من حقيقة أن أسهل طريقة لتطبيع الوضع في عفرين الآن، بعدما قال الممثلون الأتراك إن الأهداف، التي تم تحديدها هناك تحققت، تكمن في إعادة تلك الأراضي إلى سيطرة الحكومة السورية".

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية قد أعلنت، يوم 20 كانون الثاني/يناير، عن بدء عملية "غصن الزيتون" ضد الأكراد في سوريا. وأكد أردوغان، يوم 18 آذار/مارس، عن فرض السيطرة على عفرين، بينما أدانت دمشق تلك التصرفات. ودعت موسكو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام السلامة الإقليمية لسوريا.