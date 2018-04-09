مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" يكشف عدد أنظمة الدفاع الجوي التي قدمتها روسيا لسوريا

© AFP 2018/ THOMAS COEX سيناتور روسي يكشف عن البلدان التي تمتلك الأسلحة التي هاجمت مطار التيفور

وقال المصدر لوكالة " سبوتنيك " دون تحديد تفاصيل أخرى "زودت روسيا الدولة السورية بحوالي 40 نظام دفاع جوي أرض-جو من نوع "بانتسير-إس1"، هنا يدور الحديث عن صفقة استيراد وليس من احتياطات وزارة الدفاع الروسية".

ويعد نظام الدفاع الجوي من نوع "بانتسير-إس1" لحماية الأهداف العسكرية والمدنية أو لتغطية الأنظمة الصاروخية المضادة للجو المتوسطة والبعيدة المدى، مثل "إس — "300 و"إس — 400" من جميع التهديدات الجوية. ويمكنه تدمير الأهداف البرية والبحرية ذات الدرع الخفيف، وذلك على مديات تصل إلى 20 كم وارتفاع حتى 15 كم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، في وقت سابق، بأن طائرتين حربيتين إسرائيليتين من طراز إف-15، تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي قامتا في ليلة يوم 9 نيسان/ أبريل، بتوجيه ضربة جوية إلى قاعدة التيفور، وأن ثلاثة صواريخ وصلت إلى الهدف في الوقت الذي تم فيه اعتراض وتدمير 5 صواريخ أخرى. وذكر بيان الدفاع الروسية أنه لم يتعرض أحد من المستشارين الروس لأذى.