الكرملين: نأمل بنهج متوازن إزاء هجوم دوما وألا تتخذ أي دولة خطوات تزعزع الاستقرار

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الوضع حول سوريا متوتر، لكن الكرملين يأمل باتباع الدول الأخرى نهجا متوازنا ورفض اتخاذ خطوات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.

© Sputnik. Dmitry Vinogradov مركز المصالحة الروسي: أطباء دوما ينفون وصول حالات إصابة بالتسمم الكيميائي

موسكو- سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين 9 أبريل/ نيسان: "الوضع متوتر حقاً، لقد سمعنا تصريحات بالتهديدات، لا يسعنا إلا أن نأمل في أن تتبع الدول الثالثة نهجا متوازنا والابتعاد عن أي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في سوريا، الوضع هش بالفعل بما فيه الكفاية".

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا أعلن أن ممثلي المركز زاروا مستشفى في دوما، حيث زُعم حدوث هجوم كيميائي، والتقوا مع الأطباء والموظفين، مؤكداً أن الأطباء السوريين في دوما نفوا وصول مرضى بأعراض تسمم كيميائي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، جلستين لمناقشة التقارير حول تعرض بلدة دوما، بالغوطة الشرقية لمحافظة ريف دمشق السورية، لهجوم كيميائي أدى لمقتل مدنيين.



