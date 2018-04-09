الكرملين يعلق على شتم ترامب للرئيس السوري

أعلن دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق الرئيس السوري، بأن بشار الأسد هو الرئيس الشرعي لسوريا، ومن غير المعقول أن تكون الشتائم بحقه مناسبة.

وقال بيسكوف، اليوم الاثنين، ردا على طلب للتعليق على ما كتبه ترامب، في تغريدة له بأن "الرئيس فلاديمير بوتين وروسيا وإيران هم المسؤولون عن دعم "الأسد الحيوان": "الأسد هو الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية، من وجهة نظرنا، بالطبع من غير المعقول أن يكون صحيحا استخدام مثل هذه العبارات المهينة بحق الرئيس الشرعي للبلاد".

وفي تغريدة نشرها ترامب، يوم الأحد 8 أبريل/ نيسان، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، قال: "قتلى كثيرون، بينهم نساء وأطفال، سقطوا جراء هجوم كيميائي مجنون في سوريا، والمنطقة، التي شهدت هذا الحادث الوحشي، معزولة ومحاصرة من قبل الجيش السوري، الأمر الذي يجعل الوصول إليها غير ممكن على الإطلاق للمجتمع الدولي".

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

كانت وسائل إعلام غريبة قد نقلت، مساء أمس السبت، عن "الجمعية الطبية السورية الأمريكية" و"الدفاع المدني السوري"، المعروفة باسم "الخوذ البيض"، إعلانهما في بيان مشترك عن مقتل 49 شخصا جراء استخدام القوات الحكومية سلاحا كيميائيا في مدينة دوما، في غوطة دمشق الشرقية.

وكان رئيس مركز المصالحة الروسي، يوري يفتوشينكو، قد نفى مزاعم تتهم القوات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما، مشيرا إلى أن بعض الدول الغربية تستخدم هذه المزاعم لعرقلة انسحاب "جيش الإسلام" من المدينة السورية.

كما نفت وزارة الخارجية السورية وقوع هجوم بأسلحة كيميائية بمدينة دوما بالغوطة الشرقية، واتهمت الأذرع الإعلامية لـ"جيش الإسلام" بفبركة ذلك لاتهام الجيش السوري، "في محاولة مكشوفة وفاشلة لعرقلة تقدمه"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".