"فيسبوك" يكشف سبب حظر حساب قديروف

أعلن رئيس هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات وتقنية المعلومات، ألكسندر جاروف، أن ممثلي شركة "فيسبوك" كشفوا عن سبب حظر حساب الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف.

وقال جاروف، اليوم الاثنين، إن سبب حظر حساب قديروف هو إدخاله على قائمة عقوبات الولايات المتحدة.

وتوقفت حسابات الرئيس الشيشاني على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" عن العمل، في 23 كانون الأول / ديسمبر. وعند المحاولة للدخول إلى الحسابات تظهر رسالة تشير إلى أن الحساب ليس متاحا.

وأعلنت هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات وتقنية المعلومات أنها أرسلت طلبا إلى شركة "فيسبوك" لشرح سبب حجب حسابات السياسي في الشبكات الاجتماعية. عندها قدمت الشركة توضيحا بأن سبب الحظر هو وضع الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، على قائمة العقوبات الأمريكية.

وقال جاروف: "تلقينا ردا رسميا من إدارة الفيسبوك، ولكن لم نتلق ردا على السؤال الثاني، حول لماذا تم انتقاء قديروف فقط عن غيره من السياسيين؟".