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15:08 09 أبريل/ نيسان 2018
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    الكرملين، موسكو، روسيا

    الكرملين: بوتين وأردوغان يتبادلان الآراء حيال التسوية السورية ويتفقان على استمرار الاتصالات

    © Sputnik. Natalia Selivertova
    روسيا
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    أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي والتركي تبادلا في اتصال هاتفي الآراء حيال التسوية السورية، واتفقا على استمرار الاتصالات بهذا الصدد، ويبحثان اتفاقيات اجتماع المجلس الروسي التركي للتعاون العالي المستوى الذي استضافته أنقرة.

    لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي في سوتشي، 13 نوفمبر، 2017
    © Sputnik. Sergey Guneev
    أردوغان: أبلغت الرئيس بوتين شخصيا بعملية "غصن الزيتون" في عفرين
    موسكو — سبوتنيك. وقال الكرملين: "تمت مناقشة مسار تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع مجلس التعاون الروسي التركي الذي عقد في أنقرة"، مضيفا: "كما تبادل الزعيمان الآراء حيال التسوية السورية واتفقا على استمرار الاتصالات بهذا الصدد".

    وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، في وقت سابق، إنه لا توجد مشاكل من شأنها إعاقة تطور العلاقات بين روسيا وتركيا، وإن روسيا تعتزم التعاون مع تركيا بشأن سوريا من أجل الحفاظ على سيادة هذا البلد والقضاء على بذور الإرهاب فيه.

    وأعلن الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عندما زار أنقرة منذ أيام، أنه في حال لم يتواجد هناك تنسيق بين جميع الأطراف المعنية لحل القضية الكردية في سوريا، فلن يكون هناك نتيجة نهائية.

    وقال بوتين: "ننطلق من أن الشعب الكردي هو جزء من شعوب سوريا متعددة القوميات، وله حق المشاركة في العمليات السياسية وإيجاد مكان في مستقبل سوريا، وأي عمليات يجب أن تجري بتنسيق جميع الأطراف المعنية. وإن لم يحصل هذا فلن يكون هناك نتيجة نهائية".

    وأكد الرئيس الروسي، خلال المؤتمر، أن روسيا تعتزم التعاون مع تركيا بشأن سوريا للحفاظ على سيادة الجمهورية والقضاء على الإرهاب. وقال: "بالنسبة لتعاوننا في مكافحة الإرهاب، فنحن نطرح القضية على هذا النحو: نتعاون مع تركيا ومع بعض الدول الأخرى المهتمة بحل النزاع السوري، في المقام الأول لضمان السلامة الإقليمية لسوريا، وضمان سيادتها وتدمير الإرهاب على أراضيها."  

     

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