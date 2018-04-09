روسيا تعارض إعادة رسم حدود الفضاء... تجنبا لسباق تسلح فضائي

ووفقا لموقف روسيا، فإن إنشاء مناطق بين الغلاف الجوي والفضاء الخارجي، فضلاً عن تقاسم المسؤولية لوضع قواعد لاستخدامها في هياكل الأمم المتحدة الجديدة، سيؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان التحكم في مجال تجريد الفضاء الخارجي من السلاح.
في الوقت الراهن تمر الحدود غير الرسمية بين الغلاف الجوي والفضاء الخارجي على طول "خط كارمان"، أي على بعد 100 كيلومتر. كثافة الهواء عند هذا الارتفاع صغيرة جداً بحيث يجب على الطائرة التحرك عند أول سرعة كونية (حوالي 7.9 كم/ ثانية) حتى لا تسقط على الأرض، وأجنحة الطائرات والمثبتات مع كثافة الهواء هذه عديمة الفائدة.
هذا ويجدر الإشارة إلى أن بعض البلدان تعتبر الحدود على ارتفاع 80 كيلومترا فوق سطح الأرض. وتقترح المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنشاء الحدود مع الفضاء الخارجي على طول الحدود العليا للميزوسفير، أي على ارتفاعات تتراوح بين 80 و 90 كيلومتراً.
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