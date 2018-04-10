صحيفة: مدمرة أمريكية تقترب من طرطوس والمقاتلات الروسية تحلق فوقها

قالت صحيفة "Hurriyet" التركية، اليوم الثلاثاء 10 أبريل/نيسان، إنه تم رصد سفينة تابعة للقوات البحرية الأمريكية على بعد 100 كيلومتر من ميناء طرطوس السوري، حيث توجد هناك قاعدة بحرية روسية.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ترامب خلال اجتماع مع القادة العسكريين بشأن حادث دوما: الهجوم سيقابل بالقوة

ووفقاً للصحيفة التركية ، فإن المقاتلات الروسية حلقت 4 مرات على الأقل فوق المدمرة الأمريكية الموجودة " USS Donald Cook " في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر في البنتاغون، أن المدمرة "USS Donald Cook" كانت قد غادرت ميناء قبرص باتجاه سوريا، مشيرة إلى أن المدمرة مزودة بـ60 صاروخاً مجنحاً من نوع "توماهوك".

وتأتي هذه التقارير بعد يوم واحد من تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقيام بإجراء سريع رداً على الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، وتأكيده على أن كل الخيارات مطروحة، بما في ذلك العمل العسكري.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "واشنطن إكزامينر"، نقلا عن مصدر في البنتاغون، إن السفينة الأمريكية دونالد كوك غادرت الميناء في قبرص يوم الاثنين واتجهت نحو سوريا، مشيرة إلى أن المدمرة مجهزة بـ 60 صاروخ كروز "توماهوك".

بدورها، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن مدمرة أمريكية ثانية قد تدخل البحر المتوسط في الأيام القريبة المقبلة، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين في مجال الدفاع: "توجد شرق البحر المتوسط مدمرة "USS Donald Cook" الصاروخية، ويمكنها المشاركة في أي ضربة على سوريا. ومن المفروض أن تصل مدمرة "USS Porter" إلى هذه المنطقة بعد عدة أيام".