الكرملين: روسيا مستمرة في جهودها لتوضيح مزاعم استخدام الكيماوي في سوريا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موقف الولايات المتحدة ودولا أخرى من مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا ليس بناء.

© Sputnik. Maksim Blinov موسكو تأمل ألا تصل الأمور إلى مواجهة مباشرة مع واشنطن في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين: "نرى موقفا غير بناء لبعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. ترون ذلك، دعنا نقول إنهم يرفضون النظر إلى الواقع"، مضيفا: "لا أحد منهم يتحدث عن الحاجة إلى تحقيق نزيه. في الواقع، فإن إصدار الأحكام دون أي تحقيق تحول لديهم إلى تقليد".

وشدد أن روسيا لن ترفض الجهود الدبلوماسية الموجهة لتسوية الأزمة في سوريا، مؤكداً أن موسكو مستمرة في هذه الجهود لتوضيح ما يخص مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنه والقادة العسكريون يدرسون ردا أمريكيا على هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في سوريا في مطلع الأسبوع، وتعهد بصدور قرار قوي في وقت قريب ربما يكون الليلة.

فيما أعلنت روسيا عن طريق ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنها مستعدة لاعتماد مشروع القرار المقترح حول إنشاء آلية جديدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.