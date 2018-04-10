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18:24 10 أبريل/ نيسان 2018
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    دميتري بيسكوف

    بيسكوف حول انهيار الأسواق الروسية: جدول الأعمال الاقتصادي ثابت في جدول مواعيد بوتين

    © Sputnik. Ramil Sitdikov
    روسيا
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    أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن جدول الأعمال الاقتصادي ثابت في جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين، وأن تنسيق الإجراءات مع مجلس الوزراء يجري بشكل مباشر.

    بوتين يوقع
    © Sputnik. Mikhail Klimentyev
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    موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "ما يتعلق بجدول الأعمال الاقتصادي، فهو ثابت في جدول مواعيد بوتين. تنسيق الجهود مع الحكومة حول القضايا الاقتصادية يجري عملياً بشكل مباشر عبر الإنترنت، إن كان في هذه الأيام الصعبة، أو في الأيام العادية. كما تعلمون، الرئيس يجري لقاءات لها علاقة بالقضايا الاقتصادية كل يوم".

    وأوضح بيسكوف، ردا على سؤال بخصوص الرد على العقوبات الأمريكية ومتى ينتظر الرد: "حتى الآن، يتم تحليل الموقف. دعونا لا ننسى أن الوضع ليس بسيطاً، ولكن يجب وضع مصالحنا في أولوية التركيز هنا… وتم الإعلان عن هذه العقوبات قبل أيام قليلة، بالطبع من الخطأ أخذ قرارات سريعة".

    وجاءت بيانات البورصة، في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، بارتفاع بسعر صرف الدولار أمام الروبل 32 كوبيكاً إلى 60.34 روبل، أما اليورو- 38 كوبيكاً إلى 74.32 روبل.

    وعاود الروبل مرة أخرى الهبوط أمام الدولار واليورو، ليصل إلى 62.93 و77.3 على التوالي.

    والجدير بالذكر أن أسهم "سبيربنك" قد هبطت، يوم الاثنين الماضي، بنسبة 15.5 إلى 17 في المئة، على خلفية الانهيار الشامل للسوق إثر فرض عقوبات أمريكية جديدة على عدد من رجال الأعمال الروس.

    هذا وأدخلت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي عقوبات جديدة ضد روسيا. شملت العقوبات 38 شخصية، بين مسؤول رفيع المستوى ورجل أعمال روسي، والشركات التي يديرونها ولا سيما أوليغ ديريباسكا وشركته "إي أن+غروب" ومجموعة "غاز" "بازوفي ايليمنت" و "روسال" و فيكتور فيكتور فيسيلبيرغ ومجموعة "رينوفو"، فضلا عن سليمان كريموف، كيريل شامولوف، ورئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميلر، رئيس بنك "في تي بي" أندريه كوستين، بالإضافة إلى وزير الداخلية الروسين فلاديمير كولوكولتسيف وسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيقولاي باتروشيف، وذلك لأسباب متعلقة "بتصرفات روسيا" في سياق القرم وأوكرانيا وسوريا والهجومات السيبرامية المزعومة.

     

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    الكلمات الدلالية:
    القضايا الاقتصادية, الانترنت, ارتفاع, الصحفيين, قرارات, انهيار, اليورو, روبل, الدولار, العقوبات الأمريكية, وكالة سبوتنيك, فلاديمير بوتين, دميتري بيسكوف, موسكو
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