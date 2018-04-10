سيناتو روسي يرد على مزاعم أمريكا بتعطيل إشارات الطائرات في سماء سوريا

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، يفغيني سيريبرينكوف، أن الأنباء عن تعطيل روسيا لإشارات الطائرات من دون طيار الأمريكية في سوريا كاذبة، مؤكداً أن روسيا لا تنتهك الاتفاقيات الدولية.

© REUTERS/ US Navy صحيفة: مدمرة أمريكية تقترب من طرطوس والمقاتلات الروسية تحلق فوقها

موسكو — سبوتنيك . وقال سيريبرينكوف لوكالة "سبوتنيك":"هذه معلومات مزيفة أخرى من جانب وسائل الإعلام الأمريكية والتي زادت في الآونة الأخيرة. لقد قالت روسيا مرارا وتكرارا إنها تنفذ أفعالها، بما في ذلك في سوريا ، ووفقا للمعاهدات الدولية فقط".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أن روسيا عطلت الإشارات اللاسلكية الصادرة من الطائرات الأمريكية من دون طيار في سماء سوريا.

وبحسب ما نقلته قناة "إن بي سي" عن مصادر أمريكية، أوضحت أن روسيا بدأت بتعطيل إشارات بعض الطائرات من دون طيار، مشيرة إلى أن روسيا قلقة من أن تقوم أمريكا بالانتقام بسبب "الهجمات" الكيميائية.