بوتين: معهد كورتشاتوف شارك في تطوير أسلحة روسية لا نظير لها في العالم

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن خبراء المركز الوطني للبحوث "معهد كورتشاتوف"، شاركوا في تطوير الأسلحة الروسية الاستراتيجية الجديدة التي لا مثيل لها في العالم.