روسيا ترفض مسودة القرار الأمريكي بشأن الكيميائي في سوريا وتطرح بديلا عنه

قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن روسيا تبلغ أعضاء بمجلس الأمن أنها ترفض مسودة القرار الأمريكي لإجراء تحقيق جديد بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن روسيا ستطرح مشروع قرار لإجراء تحقيق بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا للتصويت بعد تصويت المجلس على المشروع الأمريكي.

لافتين إلى أن روسيا ستطرح للتصويت بعد ذلك مشروع قرار آخر يدعم تحديدا إرسال محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع هجوم دوما المزعوم. وذلك بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالتصويت على مشروع قرار بشأن اعتماد آلية جديدة للتحقيق في "الهجمات الكيميائية" في سوريا.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة طلبت إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء على مقترح لفتح تحقيق جديد بشأن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا بعد تقارير عن هجوم بالغاز على منطقة تحت سيطرة "المعارضة". بحسب ما ذكرته "رويترز".