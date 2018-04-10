المصالحة الروسي: أكثر من 2000 مسلح وعائلاتهم يغادرون دوما إلى مكان تجمع القافلة

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن أن المجموعة الثانية من المسلحين الراغبين بمغادرة مدينة دوما في الغوطة الشرقية تتجهز للمغادرة مشيرا إلى أنه يخطط لنقل نحو 4 آلاف شخص إلى شمال حلب.

موسكو — سبوتنيك . أعلن رئيس المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، اليوم الثلاثاء، أن المجموعة الثانية من المسلحين الراغبين بمغادرة دوما السورية، تتحضر الآن للمغادرة إلى شمال حلب، ويخطط لإخراج نحو 4 آلاف شخص.

وقال يفتوشينكو: "الأوضاع تستتب في مدينة دوما، الأعمال القتالية توقفت منذ عدة أيام. على أساس الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع، يستمر إخراج مقاتلي "جيش الإسلام"، وأفراد عائلاتهم من مدينة دوما عبر الممر الإنساني في بلدة مخيم الوافدين".

وأضاف: "يخطط لإخراج نحو 4 آلاف شخص إلى شمال محافظة حلب… أكثر من 2000 مسلح وأفراد عائلاتهم أنهوا عملية التفتيش، وخرجوا من المدينة وموجودين في منطقة تجميع القافلة. العمل مستمر لنقل المجموعة الثانية".