روسيا تخصص 100 مليون دولار لإنتاج طائرة جديدة

أعلن دميتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الروسية ستخصص هذا العام نحو 6 مليارات روبل (قرابة 100 مليون دولار)، لإنتاج نسخة مصغرة من طائرة "سوخوي سوبرجيت 100"، وأن الحكومة أعدت مشروع قرارها في هذا الصدد، وهو على وشك الإصدار.

موسكو — سبوتنيك. وقال نائب رئيس الوزراء في افتتاح اجتماع مجلس الطيران: "تطوير هذه الطائرة سيبدأ في هذا العام، بالاعتماد على مبلغ 6 مليارات روبل الذي سيخصص من الصندوق الاحتياطي للحكومة الروسية". وأضاف "لقد تقرر الآن تطوير فئة من طائرات هذا الطراز، من خلال إنتاج نوع معدل جديد لـ 75 مقعدًا، سيتم في إطاره تنفيذ عملية ترويس (جعلها روسية) هذه الطائرة، أي استبدال أكبر عدد ممكن من مكوناتها الأجنبية".

واختتم روغوزين بالقول إنه لغرض تأجير طائرة " سوخوي سوبر جيت 100" ، تلقت شركة تأجير وسائل النقل الحكومية 34 مليار روبل (حوالي نصف مليار دولار)، من الميزانية الاتحادية في 2015-2016 مما سمح ببناء 37 طائرة.

وأكد أن الميزانية الاتحادية ستوفر 5 مليارات روبل لتمويل شراء 11 طائرة إضافية.

وفي وقت سابق أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، (23 ديسمبر/ كانون أول 2017) أن روسيا تنوي بيع 30 طائرة من طراز "سوخوي سوبرجيت-100" خلال العام المقبل (2018)، مشيرا إلى أن نصف تلك الطائرات تقريبا سيباع للسوق الروسي.

وأضاف الوزير أن شركتا "يامال" و"أزيموت" من بين المشترين، مشيرا إلى أن "شركة "إيروفولت" لا تخطط لشراء طائرات "سوخوي سوبرجيت- 100 جديدة".

وطائرات "سوخوي سوبرجيت-100" مزودة بمحركين صناعة شركة "سوخوي" للطيران المدني، وأقلعت الطائرة في رحلتها الأولى في أيار/ مايو 2008.