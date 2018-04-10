تحرير 134 مختطفا من دوما و"جيش الإسلام" يطلق سراح 195 شخصا بالمجمل

© Sputnik. Michael Klimentyev الرئيس الأسد يستقبل أهالي المخطوفين ويوجه رسالة إلى الجيش السوري

موسكو — سبوتنيك . وأعلن رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا يوري يفتوشنكو، أنه جرى التمكن من إطلاق سراح 134 رهينة من أيد المسلحين في مدينة دوما السورية، أطلق "جيش الإسلام" سراح ما مجموعه 195 شخصا.

وقال: "الوضع في مدينة دوما ذاهب نحو الاستقرار، ولم يحدث قتال لعدة أيام، بينما يستمر العمل على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين. من خلال الاتفاقات التي جرى التوصل إليها يوم أمس، تم إطلاق سراح 134 شخصاً من الأسر. في المجموع، تم إطلاق سراح 195 رهينة من قبل مسلحي "جيش الإسلام".