روسيا تفشل في تمرير مشروع قرارها الثاني المتعلق بدوما السورية في مجلس الأمن

فشلت روسيا، اليوم الثلاثاء 10 أبريل/نيسان، في تمرير مشروع قرارها الثاني المتعلق بإرسال خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى بلدة دوما بريف دمشق السوري، لعدم حصولها على الأصوات الكافية (٩ أصوات لازمة لنجاح مشروع القرار).

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov روسيا وحلف "الناتو" يتفقان على تحليق طائراتهما بأجهزة إرسال واستقبال نشطة

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وصوت لصالح المشروع عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي — روسيا والصين، بالإضافة إلى أثيوبيا وكازاخستان وبوليفيا، بينما صوت ضد المشروع ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن — الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وكذلك بولندا، فيما امتنعت ست دول عن التصويت.

وكانت روسيا قد أبلغت أعضاء بمجلس الأمن، في وقت سابق، أنها ترفض مسودة القرار الأمريكي لإجراء تحقيق جديد بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن روسيا ستطرح مشروع قرار لإجراء تحقيق بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا للتصويت بعد تصويت المجلس على المشروع الأمريكي.