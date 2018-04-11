مندوب روسيا في مجلس الأمن: العالم يقف على هاوية أحداث خطيرة

أعلن مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء 10 أبريل/نيسان، أن التهديدات الأمريكية ضد سوريا توحي بأن العالم يقف على هاوية أحداث خطيرة ومؤسفة.

© REUTERS/ Stephanie Keith "فيتو" روسي ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن سوريا في مجلس الأمن

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وصرح نيبينزيا، في معرض تعليقه على رفض بعض الدول تبني القرار الروسي بمجلس الأمن للأمم المتحدة، المتعلق بالتحقق بالأحداث التي وقعت في بلدة دوما بريف دمشق السوري، بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى كشف الحقيقة، بل على العكس تماما تطلق تهديدات من شأنها أن تقود العالم إلى أحداث خطيرة و مؤسفة.

وقال نيبينزيا:

أنتم تقولون، أننا جيدون جدا في الألعاب، أنا لا أعرف، ولست متأكدا، ولكن أنا أعلم أنكم جيدون جدا في التهديدات، والتهديدات التي تنطقون بها الآن ضد سوريا، ينبغي أن تقلقنا جميعا، كوننا قد نقف على هاوية أحداث خطيرة ومؤسفة جدا.

وأضاف: "مرة أخرى، أود أن أطلب منكم الامتناع عن الخطط التي قد تحيكونها ضد سوريا".

وكانت روسيا قد فشلت في تمرير مشروع قرارها الثاني المتعلق بإرسال خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى بلدة دوما بريف دمشق السوري، لعدم حصولها على الأصوات الكافية (٩ أصوات لازمة لنجاح مشروع القرار).