"التحقيقات الفيدرالي" الروسي يفتح قضية جنائية بشأن تحطم مروحية

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان: "إن المروحية التي كانت تقل على متنها ستة أشخاص قد سقطت في خاباروفسك"، وبعد وقت قليل من الحادث، قالت لجنة التحقيق الروسية إن شخصين على الأقل قد لقيا مصرعهما وأصيب اثنان آخران فى الحادث، فيما أكد مصدر، وفقا للمعلومات الأولية، فان ستة قتلى كانوا على متن المروحية.
في سياق آخر، أعلن دميتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الروسية ستخصص هذا العام نحو 6 مليارات روبل (قرابة 100 مليون دولار)، لإنتاج نسخة مصغرة من طائرة "سوخوي سوبرجيت 100"، وأن الحكومة أعدت مشروع قرارها في هذا الصدد، وهو على وشك الإصدار.
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