"التحقيقات الفيدرالي" الروسي يفتح قضية جنائية بشأن تحطم مروحية

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء 11 أبريل/نيسان، فتح قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد تشغيل الطائرات بعد تحطم طائرة هليكوبتر في مدينة خاباروفسك، أقصى شرقي روسيا.

© RIA Novosti. مصرع 6 أفراد في تحطم مروحية روسية

موسكو — سبوتنيك . وكان مصدر في خدمات الطوارئ المحلية قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم في تحطم طائرة مروحية من طراز Mi-8 في مدينة خاباروفسك في أقصى شرق روسيا.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان: "إن المروحية التي كانت تقل على متنها ستة أشخاص قد سقطت في خاباروفسك"، وبعد وقت قليل من الحادث، قالت لجنة التحقيق الروسية إن شخصين على الأقل قد لقيا مصرعهما وأصيب اثنان آخران فى الحادث، فيما أكد مصدر، وفقا للمعلومات الأولية، فان ستة قتلى كانوا على متن المروحية.

في سياق آخر، أعلن دميتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الروسية ستخصص هذا العام نحو 6 مليارات روبل (قرابة 100 مليون دولار)، لإنتاج نسخة مصغرة من طائرة "سوخوي سوبرجيت 100"، وأن الحكومة أعدت مشروع قرارها في هذا الصدد، وهو على وشك الإصدار.