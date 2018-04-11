رد روسي محتمل لا يسمح للأمريكيين باستخدام "سندان الآخرين"

ولا بد أن تقوم روسيا بردّ في مواجهة إجراءات تستفز روسيا.
أعلن ذلك الجنرال فلاديمير شامانوف، رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي (الدوما)، تعقيبا على أنباء تحدثت عن إمكانية أن تشن الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على سوريا.
وقال شامانوف في كلمة له خلال جلسة عامة للجنة:
لن يمر أي عمل مخالف للقانون بدون رد.
وعن تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية بضرب سوريا، قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي:
لن نسمح للأمريكيين باستخدام السندان المملوك للآخرين لصنع المسامير.
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