سفير روسيا في لبنان: أي صواريخ أمريكية تطلق على سوريا سيتم إسقاطها ومهاجمة مصادرها

قال السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين، إن أي صواريخ أمريكية تطلق على سوريا سيتم إسقاطها واستهداف مواقع إطلاقها.

© AP Photo/ Abir Sultan نتنياهو يكشف في اجتماع أمني سري عما يفعله ترامب مع سوريا

وقال زاسيبكين، في تصريحات لقناة "المنار" اللبنانية ، إنه كان يشير إلى تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الأركان الروسي.

وقال: "إذا وقع هجوم من الأمريكيين… فسيتم إسقاط الصواريخ وحتى المصادر التي أطلقت منها الصواريخ".

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، أنه والقادة العسكريين يدرسون ردا أمريكيا على هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في سوريا في مطلع الأسبوع، وتعهد بصدور قرار قوي في وقت قريب ربما يكون الليلة.

وأفادت القناة العاشرة الإسرائيلية، في تقرير لها، أمس الثلاثاء، ونقلته وكالة معا الفلسطينية، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توقع أثناء جلسة أمنية مغلقة، أن يقوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتنفيذ تهديده وتوجيه ضربة عسكرية لسوريا، متجاهلاً التحذيرات الروسية".

وأعلن النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي لشؤون الدفاع، يفغيني سيريبرينيكوف، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن الرد الروسي سيكون فوريا في حال تعرض الجنود الروس في سوريا لأي ضرر من عملية عسكرية أمريكية محتملة ضد سوريا.