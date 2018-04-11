أميرال روسي يشرح لماذا وصلت سفينة حربية أمريكية إلى شواطئ سوريا

قد يعني ظهور المدمرة الأمريكية "دونالد كوك" على مقربة من شواطئ سوريا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تُخيف سوريا.

أعلن ذلك الأميرال فيكتور كرافتشينكو، رئيس أركان القوات البحرية الروسية في وقت سابق.

وتحدثت أنباء عن إمكانية أن توجه المدمرة الأمريكية ضربة صاروخية على سوريا.

وقال الأميرال كرافتشينكو في تصريحات صحفية إن المدمرة الأمريكية لم تدخل المياه الإقليمية السورية، ولكن وجودها في مكان قريب من المياه السورية يساهم في شحن الأجواء ويدعم الأحاديث حول احتمال توجيه الضربة الصاروخية.

ومع ذلك لا يتوقع الأميرال الروسي أن تُقدم الولايات المتحدة على ضرب سوريا:

أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تجرؤ بشكل سافر على ضرب سوريا لوجود سفن وغواصات الأسطول الروسي في البحر المتوسط.

يُذكر أن المدمرة الأمريكية "دونالد كوك" موجودة في مكان يبعد حوالي 100 كيلومتر عن ميناء طرطوس السوري، ويوجد على متنها 56 صاروخ "توماهوك".

ومن المتوقع أن تنضم سفينة حربية أمريكية أخرى — المدمرة "بورتر" — إلى "دونالد كوك"، حسب مصادر إعلامية أمريكية.