الكرملين يأمل أن يتجنب الجميع الأعمال التي تزعزع استقرار الوضع في سوريا

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الكرملين يأمل أن يتجنب الجميع الأعمال التي تزعزع استقرار الوضع في سوريا

يتبع…