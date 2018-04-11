بيسكوف: بوتين يجري اتصالا هاتفيا دوليا

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري مكالمة هاتفية دولية، اليوم الأربعاء 11 نيسان/أبريل.

© Sputnik. Yuri Abramochkin الكرملين يأمل أن يتجنب الجميع الأعمال التي تزعزع استقرار الوضع في سوريا

وقال بيسكوف: "لديه مساء عدة اجتماعات عمل مغلقة. وسيجري بعد ذلك محادثة هاتفية دولية".

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين لا يخطط حتى الآن لإجراء مكالمات هاتفية مع قادة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

فقد قال بيسكوف معلقا على احتمال الاتصال مع أنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون:"لا يجري التخطيط لمثل هذه الاتصالات"، لكنه لفت الانتباه إلى عدم التخطيط لاتصالات على أعلى المستويات فقط.