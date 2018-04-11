إدارة حرس الحدود لجمهورية القرم تعلن استعدادها لمكافحة الإرهاب في المنشآت البحرية

أفادت إدارة حرس الحدود الخاصة بجمهورية القرم والتابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أنها على استعداد لمكافحة الإرهاب في المنشآت البحرية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي في حوض بحر أزوف – البحر الأسود.

© Sputnik. Alexandr Polegenko حرس الحدود الأوكراني يعد باحتجاز السفن الروسية الخارجة من القرم

سبوتنيك. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الإدارة، فإنه سبق وتم تشكيل قيادة عمليات برئاسة مدير الإدارة المذكورة، يوري زفيريك، ومقرها في مدينة سيمفيروبول، وذلك بهدف القيام بتخطيط استخدام القوات والوسائل الخاصة بالهيئات الفدرالية التابعة للسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى هيئاتها المحلية والخاصة بمكافحة الإرهاب، وذلك من أجل إدارة عمليات مكافحة الإرهاب في قطاعات المسؤولية الخاصة بها، بمهمة رصد التهديدات الإرهابية والمتطرفة في منطقة الحدود ومنع تحقيقها والقضاء عليها.

وأفادت الإدارة في بيان لها بهذا الشأن: "رغم كون هذه القيادة هيئة حديثة التشكيل إلا أنها قد قامت بتنفيذ ثلاثة مشاريع لمراكز القيادة، حيث تأكدت من خلالها من استعداد الهيئات المختصة لمكافحة الإرهاب في المنشآت البحرية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي في حوض بحر أزوف — البحر الأسود.

يذكر أنه سبق وقامت عناصر حرس الحدود الأوكرانية، يوم 25 آذار/مارس الماضي، باحتجاز مركب "نورد" الذي يعمل في بحر أزوف تحت علم روسيا ويحمل على متنه 10 أشخاص من مواطني روسيا. وفي هذا السياق، أشار صاحب المركب إلى أن هذا الاحتجاز يعتبر عملاً غير مشروع، كما أن تصرفات رجال حرس الحدود الأوكرانيين تهدد سلامة أفراد الطاقم. وبدورها رفعت إدارة أمن القرم التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي قضية جنائية وفقا للمادة 211 بقانون الجنايات الروسي، والتي تنص على "اختطاف وسيلة نقل جوية أو مائية أو قطار لسكك الحديد". وبعد ذلك أصدرت محكمة أوكرانية يوم 30 آذار/مارس قراراً باحتجاز هذا المركب.

وكذلك أعطت المحكمة الأوكرانية أخيراً تصريحاً باحتجاز مركب روسي آخر يحمل اسم "ترانس سيرفيس ماري تايم".