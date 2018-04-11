إدارة حرس الحدود لجمهورية القرم تعلن استعدادها لمكافحة الإرهاب في المنشآت البحرية

وأفادت الإدارة في بيان لها بهذا الشأن: "رغم كون هذه القيادة هيئة حديثة التشكيل إلا أنها قد قامت بتنفيذ ثلاثة مشاريع لمراكز القيادة، حيث تأكدت من خلالها من استعداد الهيئات المختصة لمكافحة الإرهاب في المنشآت البحرية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي في حوض بحر أزوف — البحر الأسود.
يذكر أنه سبق وقامت عناصر حرس الحدود الأوكرانية، يوم 25 آذار/مارس الماضي، باحتجاز مركب "نورد" الذي يعمل في بحر أزوف تحت علم روسيا ويحمل على متنه 10 أشخاص من مواطني روسيا. وفي هذا السياق، أشار صاحب المركب إلى أن هذا الاحتجاز يعتبر عملاً غير مشروع، كما أن تصرفات رجال حرس الحدود الأوكرانيين تهدد سلامة أفراد الطاقم. وبدورها رفعت إدارة أمن القرم التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي قضية جنائية وفقا للمادة 211 بقانون الجنايات الروسي، والتي تنص على "اختطاف وسيلة نقل جوية أو مائية أو قطار لسكك الحديد". وبعد ذلك أصدرت محكمة أوكرانية يوم 30 آذار/مارس قراراً باحتجاز هذا المركب.
وكذلك أعطت المحكمة الأوكرانية أخيراً تصريحاً باحتجاز مركب روسي آخر يحمل اسم "ترانس سيرفيس ماري تايم".
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